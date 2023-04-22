Traktör kazası: 5 yaralı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 5 kişi yaralandığı bildirildi.

Traktör kazası: 5 yaralı

İHA'nın haberine göre; Kaza, kırsal Tekeli Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 ZH 882 plakalı traktör, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen traktörde bulunan 2'si çocuk 3'ü yetişkin toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri traktörün altında kalarak sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler
Cip yola fırlayan çocuğun üzerinden geçti. Kaza anı kamerada
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları Magazin
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme Spor
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı Güncel
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi Spor
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak Spor
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti Yaşam
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız Spor
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız