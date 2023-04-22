Cip yola fırlayan çocuğun üzerinden geçti. Kaza anı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cip, yola aniden fırlayan çocuğun üzerinden geçti. Çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cip yola fırlayan çocuğun üzerinden geçti. Kaza anı kamerada

(İHA) Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta Münür A. (40) yönetimindeki 16 PL 660 plakalı cip, koşarak sokağa çıkan 8 yaşındaki Murat K.'ya çarpıp üzerinden geçti.

aw875837-01.jpg

Kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 ekipleri yaptı.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı.

aw875837-02.jpg

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

aw875837-03.jpg

aw875837-04.jpg

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
Siverek'te feci kaza! Takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
Siverek'te feci kaza! Takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
Milli sporcu Batuhan Çakmak trafik kazasında öldü
Milli sporcu Batuhan Çakmak trafik kazasında öldü
Depremden kurtulan 18 yaşındaki genç kazada can verdi
Traktör kazası: 5 yaralı
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları Magazin
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme Spor
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı Güncel
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi Spor
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak Spor
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti Yaşam
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız Spor
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız