Traktör şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

Düzce’de fındık işçilerini taşıyan traktör römorku şarampole yuvarlandı. Kazada 13 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Traktör şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

Kaza, Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmanhanım köyünde meydana geldi. Battallar mevkiinde fındık toplamaktan dönen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör sürücüsü A.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu römork şarampole yuvarlandı.

Kazanın 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri şarampole uçan traktördeki yaralıları ambulans ekiplerine ulaştırdı. Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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