Traktörle çarpıştı kadın öldü

Denizli’nin Çal ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki kadın yolcu hayatını kaybetti.

Traktörle çarpıştı kadın öldü

İHA'nın haberine göre, Denizli’de Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde H.H.K. idaresindeki 07 BEZ 37 otomobille S.Ç. idaresindeki 20 H 3435 plakalı traktör çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbarlar doğrultusunda kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada H.H.K.’nin eşi Zeynep Kara hayatını kaybederken, araç sürücüleri de yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zeynep Kara’nın kayınvalidesini hastaneye götürmek ve hastanede onunla ilgilenmek için yola çıktığı öğrenildi.

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