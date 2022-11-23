﻿Tramvay yoluna girdi, plakaları söküp kaçtı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi.
Kaza yapan sürücü, aracın plakalarını sökerek, olay yerinden kaçtı.
Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Bunun üzerine tramvaydan inen yolcular, alternatif ulaşım araçlarını kullandı.
İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.