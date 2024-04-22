Tramvayların önüne hava yastığı montajı yapılacak

İsviçre'nin başkenti Zürih'te belediye, tramvayların ön kısmına hava yastığı monte etmeye hazırlanıyor. Bu yenilikçi adımın duyurusu, belediye tarafından paylaşılan bir video ile yapıldı. Videoda, tramvayların ön kısmına hava yastığı monte edilmesinin nedenleri ve faydaları anlatılıyor. Bu yeni sistem sayesinde, olası çarpışmalarda yaya ve diğer araç sürücülerinin güvenliği artırılacak ve yaralanma riski azaltılacak. Ayrıca, hava yastıkları sayesinde tramvayların çevresel etkileri de azaltılacak. Zürih belediyesi, bu yenilikçi adımın şehirdeki ulaşım güvenliğini artıracağını ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi için önemli bir adım olacağını belirtiyor.