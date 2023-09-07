Transfer döneminin en çok harcayan kulüpleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük fark

Editör: Ufuk Cingöz

Dünyanın pek çok yerinde transfer döneminin bitmesiyle birlikte bu yaz boyunca bonservise en çok para harcayan takımlarda belli oldu.

CHELSEA BİRİNCİ OLDU

Transfermarkt verilerine göre, Premier Lig ekiplerinden Chelsea 464 milyon Euro bonservis bedeli ile bu transfer döneminin en çok para harcayan takımı oldu. İngiliz kulübünü 353 milyon Euro ile Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ve 349 milyon Euro ile Fransız ekibi PSG takip etti.

FENERBAHÇE FARK ATTI

En çok harcayan Türk takımlarına baktığımızda ise listenin ilk sırasında 56.8 milyon Euro ile Fenerbahçe 2. Sırada 29.2 milyon Euro ile Galatasaray ve 17 milyon Euro ile Beşiktaş var.

En çok para harcayan kulüpler:

1. Chelsea

2. Al-Hilal

3. PSG

4. Tottenham

5. Manchester City

6. Arsenal

7. Manchester United

8. Al-Ahli

9. Liverppol

10. Al-Nassr

41. Fenerbahçe

70. Galatasaray

102. Beşiktaş