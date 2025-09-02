Fenerbahçe'den flaş İsmail Yüksek kararı!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den flaş İsmail Yüksek kararı!

Fenerbahçe'ye milli oyuncusu İsmail Yüksek için 20 milyon euroluk bir teklif geldiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin, başarılı orta sahanın transferi için verdiği karar belli oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için önemli bir teklif aldı. Milli oyuncu için sarı-lacivertli kulübe 20 milyon eurounun zerinde bir teklif geldiği öne sürüldü.

Gelen teklif doğrudan kulübe iletilirken, henüz oyuncuya ve menajerine resmi bir bilgilendirme yapılmadığı belirtilmişti.

KAP geldi! Ederson Moraes Fenerbahçe'deKAP geldi! Ederson Moraes Fenerbahçe'de

ismail-yuksek-fenerbahce-22-23-1683026382-106365.jpg

KAP geldi! Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'daKAP geldi! Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da

Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralanmasının ardından Fenerbahçe, İsmail Yüksek için gelen bu teklifi bekletme kararı aldı.

Galatasaray istiyordu! Pavard kararını verdiGalatasaray istiyordu! Pavard kararını verdi

Uğurcan Çakır'ın babasından flaş açıklama!Uğurcan Çakır'ın babasından flaş açıklama!

Son Haberler
Transferde en uzun gece! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray çıldırdı
Transferde en uzun gece! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray çıldırdı
Ormanları yangından korumak için neler yapmalı?
Ormanları yangından korumak için neler yapmalı?
Kritik talimatı AKP'nin ünlü ismi verdi! Flaş iddia: Özgür Özel'e Hakan Fidan'ı bitirme görevi...
Kritik talimatı AKP'nin ünlü ismi verdi! Flaş iddia: Özgür Özel'e Hakan Fidan'ı bitirme görevi...
Altın dur durak bilmeden yükselişine devam ediyor! (1 Eylül 2025)
Altın dur durak bilmeden yükselişine devam ediyor! (1 Eylül 2025)
Feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var
Feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var