Fenerbahçe'den flaş İsmail Yüksek kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için önemli bir teklif aldı. Milli oyuncu için sarı-lacivertli kulübe 20 milyon eurounun zerinde bir teklif geldiği öne sürüldü.

Gelen teklif doğrudan kulübe iletilirken, henüz oyuncuya ve menajerine resmi bir bilgilendirme yapılmadığı belirtilmişti.

Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralanmasının ardından Fenerbahçe, İsmail Yüksek için gelen bu teklifi bekletme kararı aldı.

