13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta flaş Ratao iddiası. Transferini Fransız basını yazdı

Beşiktaş'ta flaş Ratao iddiası. Transferini Fransız basını yazdı

Fransız basını Beşiktaş'ın Toulouse forması giyen Rafael Ratao için transfer teklifinde bulunduğunu vurguladı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:18
Takip Et

Transferini Fransız basını yazdı. Beşiktaş'ta flaş Ratao iddiası

Beşiktaş'ta flaş Ratao iddiası. Transferini Fransız basını yazdı
+
Aa
-

Ara transfer sezonunda Onur Bulut ve Omar Colley ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Fransız basını, Toulouse forması giyen Rafael Ratao için Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti. Teklif edilen rakamın henüz belli olmadığı gelen haberler arasında yer alıyor.

COMOLLİ REDDETTİ

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü ve şimdilerde Toulouse'nin başkanı olan Damien Comolli, bu transfere ilk etapta onay vermediğini ve oyuncunun takımdaki yerinin önemli olduğunu işaret ettiği öğrenildi.

Bu sezon ligde 20 maça çıkan Ratao, 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.