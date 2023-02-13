Beşiktaş'ta flaş Ratao iddiası. Transferini Fransız basını yazdı

Ara transfer sezonunda Onur Bulut ve Omar Colley ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Fransız basını, Toulouse forması giyen Rafael Ratao için Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti. Teklif edilen rakamın henüz belli olmadığı gelen haberler arasında yer alıyor.

COMOLLİ REDDETTİ

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü ve şimdilerde Toulouse'nin başkanı olan Damien Comolli, bu transfere ilk etapta onay vermediğini ve oyuncunun takımdaki yerinin önemli olduğunu işaret ettiği öğrenildi.

Bu sezon ligde 20 maça çıkan Ratao, 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.