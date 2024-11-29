Travis Kelce nereye Taylor Swift oraya

Taylor Swift, Kansas City Chiefs’in Las Vegas Raiders’a karşı oynadığı maç için 29 Kasım 2024’te GEHA Field at Arrowhead Stadyumu’nda görüldü. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı, kırmızı kısa fermuarlı bir üst ve siyah pantolonuyla dikkat çekerken, stilini kırmızı bir çanta ve ‘87’ yazılı aksesuarla tamamladı. Saçını yüksek bir at kuyruğu örgüsüyle toplarken, ikonik kırmızı rujunu da eksik etmedi.

Maçta Taylor’a, sevgilisi Travis Kelce’nin annesi Donna Kelce ve Taylor’ın babası Scott Swift eşlik etti. Donna, siyah zımbalı bir ceket ve deri pantolonuyla göz alıcı bir tarz sergilerken, Scott Swift ise Chiefs montuyla takımını destekledi.

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ERAS TURNESİ VE TAYLOR’IN YOĞUN DESTEĞİ

Taylor Swift, Chiefs maçlarına desteğini sürdürerek sevgilisi Travis Kelce ve takımını birçok karşılaşmada yalnız bırakmadı. Bu maç, Taylor’ın, 6-8 Aralık’ta Vancouver’da gerçekleşecek olan Eras Turnesi’nin final şovları öncesindeki bir durağı oldu. Ünlü şarkıcı, 10 Kasım’da Chiefs’in Denver Broncos’u 16-14 yendiği karşılaşmada da sahadaydı. O gün yanında anne ve babası Scott ile Andrea Swift de bulunuyordu.

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TAYLOR VE TRAVİS’İN ROMANTİK YOLCULUĞU

2023’te ilişkilerini resmileştiren çift, o zamandan beri hem spor hem müzik sahnesinde birbirini destekliyor. Travis, Taylor’ın Indiana’daki konserlerinden birinde VIP alanda görülmüş ve Toronto’da gerçekleştirilen bir Eras Turnesi konserine babası Ed Kelce ile katılmıştı.

Taylor Swift’in, Travis Kelce’yi destekleme yolculuğu hem sahada hem sahne arkasında devam ederken, ikilinin birlikteliği spor ve eğlence dünyasının gözde ilişkileri arasında yer almaya devam ediyor.

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