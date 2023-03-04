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Tren kazasından sonra Atina'da protesto düzenlendi

Yunanistan'da öğrenciler, Larissa kentine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Tempi bölgesindeki tren kazasında yaşamını yitirenler için eylem yaptı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:06
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Tren kazasından sonra Yunanistan'da protesto düzenlendi

Tren kazasından sonra Atina'da protesto düzenlendi
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezindeki Propilea'dan yürüyüşe başlayan eylemciler, parlamento binasının önünde yere oturarak kazada ölenler için bir dakika sessiz bekledi.

Protesto yürüyüşünün son durağı, özel demir yolu şirketi "Hellenic Train" kurumunun Singru Caddesi'ndeki ofisi oldu.

"Hellenic Train" ofisinin önüne kırmızı boyalarla "katiller" yazan eylemciler ölenlerin hatırasına siyah pano ve siyah balonlar taşıdı.

Eylemciler, hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu kazanın sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

“SESSİZLİK” EYLEMİ OLAYLI BİTTİ

Parlamento binası önünde düzenlenen “sessizlik” eylemi ise akşam saatlerinde olaylı sonuçlandı.

Sessiz eylemin ardından, bir grup protestocu polise taş ve molotofkokteyli attı. Polis, eylemcilere biber gazı ile karşılık verdi.

Ayrıca kimliği bilinmeyen kişiler Monastiraki Meydanı'ndaki bir polis devriye aracını yakmaya çalıştı.

Yunan Devlet Televizyonu Ert’in haberine göre, olaylarda 5 polis yaralandı, 4 eylemci gözaltına alındı. (AA)

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