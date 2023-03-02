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43 kişi öldü Yunan bakan istifa etti. Bizde 50 bin kişi öldü tık yok!

Yunanlı kadar olamadılar. 43 kişinin öldüğü Yunanistan'daki tren kazasında Ulaştırma Bakanı istifa etti. Türkiye ise 50 bine yakın insanını kaybetti kimse istifa etmedi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:18
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43 kişi öldü Yunan bakan istifa etti. Bizde tık yok!

43 kişi öldü Yunan bakan istifa etti. Bizde 50 bin kişi öldü tık yok!
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Yunanistan'ın Larisa kentinin 26 kilometre kuzeyindeki Tempi bölgesinde meydana gelen ve 43 kişinin ölümü ile sonuçlanan tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

Karamanlis, haksız yere ölen insanların anısına istifasının bir “görev” olduğunu söyleyerek, “Ne yazık ki (yenileme) çabalarımız böyle bir kazayı engellemeye yetmedi. Böyle trajik bir şey yaşandığında hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz.” açıklaması yaptı.



İstifa haberlerinin ardından akıllara Türkiye'deki yetkililerin koltuğa yapışması geldi! Yaklaşık 50 bin kişinin öldüğü ülkemizdeki deprem felaketinde 1 (bir) kişi dahi istifa etmedi!



Türkiye'deki deprem felaketi yerini kısır siyasi tartışmalara bırakırken yetkilileri istifaya davet eden vatandaşlar gözaltına alınıyor. Demokratik hakkını kullanarak durumu protesto eden insanların gözaltına alınması "Yoksa bu ileri demokrasinin bir tezahürü mü" sorusunu sormaktan kendini alamıyor. Hatta durum öyle ki stadyumlarda hükümeti istifaya davet taraftarlar, futbol maçlarından men ediliyor. 
 

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