Trendyol çalışanlarına destek veren sendika başkanının üzerine araç sürüldü

Editör: Serhat AĞA

Trendyol’un Esenyurt Şubesi’nde küçülme gerekçesi ile 24 gün önce 54 işçinin başlattığı eylem devam ediyor.

İşten çıkarılan işçiler, sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkarıldığını iddia edip, işlerine geri alınmaları için 24 gün önce eylem başlattı.

KOD-25 ile işten çıkarılan işçiler ise bu kod dolayısı ile işten çıkarıldıkları için tazminat alamıyor.

SENDİKA BAŞKANININ ÜZERİNE ARAÇ SÜRÜLDÜ

Eylemin 24. Gününde işçilerin oturma eylemine destek vermeye gelen PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen’in üzerine servis aracı sürüldü.

Onlarca işçinin gözaltına alındığı eylemde grev halen devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Trendyol’un Esenyurt deposunda çalışan işçilerden 54’ü birer gün arayla işten atıldı. İşçiler, sendikalaştıkları için işten atıldığını belirterek işe iade talebiyle depo önünde eylem yapmaya başladı.

Trendyol işvereni ise işçileri Kod/25 maddesiyle işten atmıştı. Kod/25 maddesiyle işten atılan işçiler ne tazminatlarını alabiliyor ne de yeni bir iş bulabiliyor.

Yaklaşık bir ay boyunca eylemlere devam eden işçiler, küçülme gerekçesiyle işten atıldıkları depoda yeni işçilerin işe alındığını ve kendilerinin de muhatap aradıklarını ifade etmişti. (ArtıGerçek)