Mustafa Sarıgül'den Trendyol işçilerine destek ziyareti

Editör: Erhan Songür

Mustafa Sarıgül, 27 gün önce işten çıkarılan ve çıkarıldıkları günden buyana eylemde olan Trendyol Esenyurt depo işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaretine dair sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sarıgül şunları kaydetti:

"Trendyol işçilerinin hak arama mücadelesine destek olmak için buradayım. Bu işyerindeki işçi arkadaşlar koşullar düzelsin diye sendikalı oluyorlar.

Şirket bu arkadaşları işten çıkarıyor. Böyle haksızlık olur mu? Sendikaya üye olmak suç mu?

Suçsa niye yasada var? Bu mesele sadece Trendyol işçisinin meselesi değildir.

Bu mesele hak arama meselesidir. Bu mesele sendikalaşma meselesidir. Sendikalaşma yoksa demokrasi yoktur. Buradan Alibaba yetkililerine sesleniyorum:

Bütün Türkiye sizden alışveriş yapıyor. Milyonlara milyon katıyorsunuz. İşçinin aldığı iki kuruşu çok görmeyin.

Hak arayanı işten atmayın. İşçilere köle muamelesi yapmayın. Sendikalaşmayı engellemeyin ve işçinin hakkını verin.

Atılan işçileri geri alın. Belirli süreli iş sözleşmesi uygulamasına son verin.”