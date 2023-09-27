Trendyol işçileri serbest bırakıldı

İşten haksız yere çıkarıldıkları iddiası ile Trendyol önünde oturma eylemi yaparken gözaltına alınan işçiler serbest bırakıldı.

Trendyol işçileri serbest bırakıldı

Trendyol Express Dağıtım Merkezi’nde çalışırken sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT Sen) ile Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD Sen) üyesi işçiler, eylemlerinin 30’uncu gününde Maslak’ta bulunan Trendyol Genel Merkezi önünde oturma eylemi sırasında gözaltına alındı. İşçiler, gece saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

‘DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Hastane önünde açıklama yapan PTT Sen Genel Başkanı Süleyman Şen, işçilerin darp edildiğini belirtti. Şen, “Ellerimiz ters kelepçeliyken vurmaya devam ettiler. Bu kamuoyunun sessizliğinden gelen güçtür. Basını uzaklaştırıyor, ondan sonra içeride yapacağını yapıyorlar. Polis gözdağı vermek için bu kadar sert müdahalede bulunmuştur. Ancak biz buradayız, yılmadık, yıkılmadık. Haklı talebimizi sürdürmeye, direnmeye devam edeceğiz.” (Artı Gerçek)

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