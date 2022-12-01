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Trendyol, Kasım kampanya sonuçlarını açıkladı: 127 bin satıcı, 71 milyondan fazla ürün sattı, 2 milyar lira müşterinin cebinde kaldı

Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük kampanyaları olan “Süper İndirim Günleri" ve “Efsane Günler” sonuçlarını açıkladı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:51
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Trendyol, Kasım kampanya sonuçlarını açıkladı: 127 bin satıcı, 71 milyondan fazla ürün sattı, 2 milyar lira müşterinin cebinde kaldı

Trendyol, Kasım kampanya sonuçlarını açıkladı: 127 bin satıcı, 71 milyondan fazla ürün sattı, 2 milyar lira müşterinin cebinde kaldı
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Kampanyalarla birlikte Kasım ayında 11 milyon kişi, 127 bin satıcıdan, 71 milyon adetin üstünde ürün satın aldı. Trendyol platformunda kampanya döneminde indirim yapan işletmelerin satışları normal zamana göre 4 kat artarken, bin 42 kadın girişimci ilk kez satış yaparak ekonomiye katıldı. Kampanyalarda sağlanan indirimler ile 2 milyar lira müşterinin cebinde kaldı. Trendyol’un Kasım kampanyalarında 2 milyona yakın ürün ise yüzde 50 ve üzeri indirimle müşteriyle buluştu.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Kasım’da da tüm Türkiye’ye alışveriş festivali yaşattığı “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” kampanyalarıyla platformda satış yapan işletmelerin işlerini büyütürken, bu dönemde 11 milyon müşteriyi 127 bin farklı satıcının 71 milyondan fazla ürünü ile buluşturdu. Trendyol platformunda kampanya döneminde indirim yapan işletmelerin satışları normal zamana göre 4 kat arttı. Trendyol’un Kasım kampanyalarında 2 milyona yakın ürün ise yüzde 50 ve üzeri indirimle müşteriyle buluştu.

Kasım ayı boyunca 1 milyarı aşkın ziyaret gerçekleşti

Trendyol bu yıl da, müşterilerinin istedikleri ürünlerdeki indirimlerden hızlı haberdar olması için "favorileme" özelliğini kullandı. Kasım kampanyaları indirimleri ile toplam 2 milyar lira müşterilerin cebinde kaldı. Kasım kampanyalarında bin 42 kadın girişimci de ilk kez satış yaparak, ekonomiye katkı sağlarken, kasım ayı süresince Trendyol’da satış yapan kadın girişimci sayısı 11 bini geçti.

Trendyol’a Kasım ayı boyunca 1 milyarı aşkın ziyaret gerçekleşirken platformdaki, günlük aktif müşteri sayısı 25.6 milyona ulaştı.

En çok satış yapan il Kocaeli oldu

Trendyol Kasım kampanyalarında İstanbul, Ankara, İzmir dışında en çok satış yapan 3 il Kocaeli, Gaziantep, Bursa olurken, en fazla siparişin verildiği 3 il ise Bursa, Antalya, Kocaeli oldu.

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