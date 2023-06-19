Trenin çarptığı işçilerde hayati tehlike

Elazığ'ın Palu ilçesinde yük treninin çarptığı 2 demiryolu işçisi ağır yaralandı.

Trenin çarptığı işçilerde hayati tehlike

İHA'nın haberine göre, olay, Palu ilçesi Aşağı Mahalle mevkiinde bulunan demir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'dan Bingöl'e seyir halinde olan yük treni, tünel girişinde çalışma yapan demir yolu işçisi H.Y. ve Ş.T.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile her iki işçi de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 işçi ambulanslarla Palu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan işçiler ardından Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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