Özgür Demirtaş biracı Aktroll Furkan Bölükbaşı’nı rezil etti. İşte sosyal medyanın konuştuğu cevap

Ramazan Süzen
Özgür Demirtaş biracı Aktroll Furkan Bölükbaşı’nı rezil etti. İşte sosyal medyanın konuştuğu cevap
Ekonomist Özgür Demirtaş, daha önce sevgilisiyle bira tokuştururken görüntüleri ortaya çıkan Aktroll Furkan Bölükbaşı'nı rezil etti. Sosyal medya Demirtaş'ın verdiği yanıtı konuşuyor.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sevgilisiyle bira tokuştururken görüntüleri ortaya çıkan Aktroll Furkan Bölükbaşı’nı rezil etti.

Bölükbaşı sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demirtaş’ın bir fotoğrafında kolunda takılı saatin fiyatına dikkat çekerek, “Lütfen anlatabilir misiniz böyle pahalı bir saati hangi parayla satın aldınız?” dedi.

Bölükbaşı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Demirtaş bey merhabalar

Çok merak ettiğim bir konu var Temmuz 2016’da paylaştığınız bir fotoğrafta 15.400 $ değerinde (yaklaşık 466.000 TL) bir Rolex 116613LB Submariner “Bluesy” marka saat taktığınız görülüyor.

Bir Öğretim Üyesi’nin standart maaşıyla böyle bir saati satın alması mümkün değil 2016 yılında araştırdığım kadarıyla Öğretim Üyeliği dışında bir ek kazancınız da yokmuş.

Lütfen anlatabilir misiniz böyle pahalı bir saati hangi parayla satın aldınız? Bu parayı nereden ve nasıl kazandınız? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.”

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DEMİRTAŞ SOSYAL MEDYADA REZİL ETTİ

Özgür Demirtaş Bölükbaşı’nı verdiği yanıtla adeta rezil etti. Demirtaş, ABD’de profesörlük yaptığını vurgulayarak ortalama bir profesör maaşını paylaştı. Demirtaş, “Yani geçtim kıytırık bir saati, bir düzine trolü satın alıp kapının önüne bağlayacak kadar. Git beride oyna hadi kış” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın yanıtı öyle:

“Hey Aktrol,

Sen daha saksıda FETÖ’cü Trol olarak yetiştirilirken ben Amerika Birleşik Devletlerinde Profesörlük yapıyordum.

Sen bilmezsin şimdi: ABD’de Finans Profesörleri 300-600 Bin Dolar arası alır. Yani geçtim kıytırık bir saati, bir düzine trolü satın alıp kapının önüne bağlayacak kadar.

Git beride oyna hadi kış.”

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SEVGİLİSİYLE BİRALI FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Aktroll Furkan Bölükbaşı, daha önce sevgilisi ile kadeh tokuştururken çekilen fotoğrafıyla gündem olmuştu. Türk askerlerinin Gazze’ye gitmesi gerektiğini savunduktan sonra çıkan fotoğrafta Bölükbaşı sevgilisi ile birlikte İstanbul’da bir mekanda bira içip kadeh tokuştururken görüntülenmişti. Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekmişti.

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