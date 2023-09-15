Troya Festivali devam ediyor

Troya Kültür Yolu Festivali kültür sanat etkinlikleriyle sürüyor.

KAYNAK: AA
Troya Festivali devam ediyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde Anadolu Hamidiye Tabyası'nda kurulan konser alanında şarkıcı Gökhan Tepe sahne aldı.

Nedime Hanım Konağı bahçesinde gerçekleştirilen söyleşide milli sporcu Şahika Ercümen, dalış anılarını anlatıp, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Ercümen, hedefinin bu sene Hatay bölgesinde şampiyonluk dalışı yapmak olduğunu belirterek, memleketi Çanakkale'de festival havası estiren Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

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Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Gelibolu Mevlevihanesi'nde de etkinlikler gerçekleştiriliyor. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu bugün Sema Mukabelesi ve Tasavvuf Müziği konseri gerçekleştirecek. Yarın ise postnişin Kamil Eren Erkmenkul ile "Safer Aşı Usulü ve Mevlevi Ayin-i Şerifi" yapılacak.

Nedime Hanım Konağı'nın bahçesinde Otizmli Yetenekler Konseri gerçekleştirildi. Kilitbahir Kalesi'nde ise sevilen grup, İkilem sahne aldı.

Festival kapsamında ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" adlı bale gösterisini sahneledi. Gün boyunca "Bir Rüyadan Fragmanlar" Troya Müzesi Sergi Salonu'nda gösterildi.

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda "Anı Dalışı" etkinliği festivalin altıncı gününde de devam etti.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Garip Ay tarafından düzenlenen Ebru Performansı Mapping Gösterisi diğer festivallerde olduğu gibi yoğun ilgi gördü.

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Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Mahal Sanat'ta Troya Kazıları Sanat Ekibi'nin sergisi "Kanatlı sözler, izler" görülebiliyor.

Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda ise "Hesap İşi" sergisi yer alırken, Çanakkale Evi'nde "Devrim Erbil'in Renkleri" sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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"Bir Hayalin İnşası" dijital sergisi Çanakkale Kordon'da, "Eskizden Piksele Dijital Sanat" sergisi Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da, "Gelibolu Tarihi Sulaltı Parkı Fotoğraf Sergisi" Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde görülebiliyor.​​​​​​​

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