İlkin Aydın TRT muhabirini canlı yayında morarttı. Milli Takım Kaptanı Eda da Atatürk’lü Türk kadını mesajı paylaştı

Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları'ndan İlkin Aydın, TRT Spor muhabirinin "Şampiyonluğu ilk olarak kime armağan etmek istiyorsunuz" sorusuna tepki gösterdi.

İlkin Aydın TRT muhabirini canlı yayında morarttı. Milli Takım Kaptanı Eda da Atatürk’lü Türk kadını mesajı paylaştı

Editör: Fatma Demirkaya

FIVB Milletler Ligi final maçında Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Şampiyonluğun ardından canlı yayında TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Ay - Yıldızlı voleybolcumuz İlkin Aydın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

TRT muhabirinin "Şampiyonluğu ilk olarak kime armağan etmek istiyorsunuz" sorusunun karşısında İlkin Aydın şaşkınlığını gizleyemedi.

Milli sporcu, "Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz. Bu da bizim onlara armağanımız olsun" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

KAPTAN EDA ERDEM'DEN ATATÜRK'LÜ MESAJ

Milli Takım Kaptanı Eda Erdem de daha sonra sosyal medyadan bir mesaj yayınladı

"Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu şampiyonluk; zorluklar karşısında dimdik duran, güçlü ve azimli Türk kadınlarına armağan olsun."

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"EY KAHRAMAN TÜRK KADINI!"

EBRAR KARAKURT: Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

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