TRT’deki kırmızılı kadının Amerikalı kocası AKP sevdalısı çıktı

Amerika’ya ekonomi sınıfında giden Filenin Sultanları 4 galibiyetin ardından business class sınıfında memlekete dönerken galibiyetlerden sonra en çok konuşulan konu ise sevinci TRT ekranlarına yansıyan Nazlıcan İrem oldu.

Türk Bayraklarına bürünen Nazlıcan İrem’in kendisine de Türk forması giydirdiği Amerikalı kocasının kolundaki dövme ise sosyal medyada gündem oldu.

Sevinç gösterisinde bulunduğu sırada kıyafetinin azizliğine uğrayan Nazlıcan İrem’in göğüslerinin görünmesi ve o anların TRT ekranlarına da yansıması tartışma konusu olmuştu.

KOCASI AKP SEVDALISI MI ÇIKTI?

O anlarda daha sonradan gündeme gelen bir detay ise o görüntüler kadar gündem oldu.

Nazlıcan İrem’in Amerikalı kocasının kolundaki dövme görenleri hayrete düşürdü. Kocasının sol kolundaki ampul dövmesini fark eden vatandaşlar “AKP sevdalısı mı?” yorumunda bulunarak yaşananları tiye aldı.

Söz konusu dövme sosyal medyada gündem olurken, Nazlıcan İrem’in kocası Cristian Crespo da internette en çok aranan isimler arasına girdi.

HUZUR HAKKI YİYEN TRT YÖNETİMİ RAHATSIZ OLMUŞTU

TRT, Nazlıcan İrem Köroğlu isimli genç kızın A Milli Voleybol Takımı'nın aldığı galibiyeti kutlarken ki görüntülerinin yayınlanmasından rahatsız olduğunu dile getirerek kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Yapılan duyuruda genç kızın yaşadığı sevinç görüntülerinin “rahatsız edici” olduğu dile getirildi. TRT'de yayımlanan görüntülerin, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklı olduğu ifade edilerek yaşanan durumu Amerikalılara şikayet etti.

Rapor, Hilal Kaplan, Mücahid Eker ve Meryem Çetin gibi isimlerin de olduğu TRT Yönetim Kurulu’na toplam 2,5 milyon TL huzur hakkı ödemesi yapıldığı ortaya çıkmıştı.