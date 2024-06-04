Zaytung yılın şaka haberini yaptı: Türk kızının sevincinden huzursuz olan TRT'dekilere huzur hakkı ödenecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zaytung yılın şaka haberini yaptı: Türk kızının sevincinden huzursuz olan TRT'dekilere huzur hakkı ödenecek

TRT A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın ABD kadın Voleybol takımı ile oynadığı maçta Türk kızının sevinç anlarının ekrana yansımasından rahatsız olduğunu açıklamıştı. Zaytung TRT yöneticilerinin huzurlarının kaçmasından dolayı kendilerine 2.5 milyon lira ekstra huzur hakkı verileceği ironisini yaparak yılın şaka haberini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Kadın Voleybol takımımız ABD ile oynadığı maçı 3-2 kazanmıştı. Dünya çapında büyük ses getiren bu büyük zafer son günlerin en çok konuşulan olayı oldu.

ABD’ye karşı alınan zafer salonda büyük bir coşku ile kutlanırken TRT Spor ekranlarına zafer kutlaması yapan bir Türk kızı yansıdı. Sevinç anlarında zıplarken göğsü gözüken kadın bir anda galibiyetten daha çok konuşulmaya başlandı.

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TRT’DEN AÇIKLAMA

TRT daha sonra yaptığı açıklamada Türk kızının görüntülerini ‘istenmeyen görüntü’ olarak niteledi. Maç çekimlerinin ABD’li yayın kuruluşu tarafından yapıldığını ve müdahale imkanı olmadan yayınladıklarını açıklayan TRT bu durumdan rahatsızlık duyulduğunu, rahatsızlığın ABD’li makamlara iletildiğini açıkladı.

ZAYTUNG YILIN ŞAKA HABERİNİ YAPTI

Birkaç gün önce aralarında Hilal Kaplan’ın da olduğu 9 kişilik TRT yöneticilerine 2023 yılında 2.5 milyon lira ‘huzur hakkı’ verildiği ortaya çıkmıştı. İroni haberleri ile bilinen Zaytung bu olaya da el attı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zaytung şu yorumu yaptı:

“Voleybol Maçında Kadraja Giren Meme Nedeniyle Huzuru Kaçan TRT Yönetim Kurulu Üyelerine 2.5 Milyon TL Daha Huzur Hakkı Ödenecek...”

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Zaytung’un bu yorumu sosyal medyada durumun vehametini bir kere daha gözler önüne serdi. Yapılan yorum sosyal medyada viral oldu.

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