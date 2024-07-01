TRT'deki 'pat patçının' ismi belli oldu. Yakalanması an meselesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT'deki 'pat patçının' ismi belli oldu. Yakalanması an meselesi

TRT Spor'da Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun canlı yayında konuşurken ahlaksız sözler duyulmuştu. Konuşan kişilerin kimliğini arayan 'TRT dedektifleri' otelde parmak izi buldu.

TRT Spor’un Almanya’dan canlı yayın yaptığı Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun, 'Spor Stüdyosu' programı sırasında arkadan ahlaksız bir diyalog duyulmuştu.

"GECE 2'YE KADAR POMPA"

- Olum harbiden sen niye traş olmadın?
- Ya yayınım var bugün 5-6 saat hiç durmadan
- Traş olacak mısın?
- Otele bir yerleşsek.
- Gece 2’de yatacağına traş olsaydın ya.
- Tabii gece 2'ye kadar pompa!

KİM OLDUKLARI BELLİ OLDU

Rejiden geçmeden bu sesin yayına gelmesinin imkansız olduğundan bu ikilide Türkiye’de bulunan rejiye bağlı interkom kulaklıklarına sahip oldukları ve rejinin Ceyla ile Erbatur'un üstüne gelen bu sesi yayına verdikleri anlaşılıyor.

İnterkom kulaklıklardan ve diyalogda söylenen “5-6 saat yayınım var, otele bir yerleşsek” sözlerinden bu iki kişinin TRT Spor tarafından EURO 2024 için Almanya’ya yeni gönderilen ekipten birisi olduğu anlaşılıyor.

'TRT dedektifleri' söz konusu iki kişinin reji ile doğrudan bağlantısı olan kameramanlardan biri mi yoksa sesi ve görüntüsü yayına verilen spikerlerden biri mi olduğu anlaşılmaya çalışılıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu skandal ile ilgili bir açıklama paylaşan TRT Spor soruşturma başlatıldığını ve nihai karar verilene kadar ilgili personelin açığa alındığını bildirdi.

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