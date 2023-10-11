TRT'nin iddialı dizisi final yapıyor. Hayatımın Neşesi dizisinin son bölüm tarihi belli oldu

Medyaradar'da yer alan habere göre, her salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hayatımın Neşesi isimli diziden kötü haber geldi. Dizi için final kararı alındı.
Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, 18. bölümde final yapacak. Dizinin son bölümü 7 Kasım Salı akşamı yayınlanacak.
Dizinin başrollerini; Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin, Metin Coşkun, Aras Şenol, Gizem Kala, Süreyya Güzel, Ezgi Tombul, Uğur Demirpehlivan ve Selma Güneri gibi isimlerin paylaşıyordu.
HAYATIMIN NEŞESİ KONUSU NEDİR
Hayatımın Neşesi dizisi, Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Neşe karakterinin hayatını ve ailesini konu alıyor. Neşe, Tıp Fakültesinden mezun olmadan dünya evine girip çocukları büyütür. Çocuklarını büyüten Neşe Tıp Fakültesine geri dönmek ister. Seyirci, çıkan af kararı ile fakülteye geri dönen Neşe'nin maceralarına konuk oluyordu.
HANGİ OYUNCU HANGİ ROLDEYDİ
Şebnem Bozoklu – Neşe
Tolga Tekin – Mustafa
Metin Coşkun – Mehmet
Uğur Demirpehlivan - Saliha
Selma Güneri – Rüçhan
Aras Şenol – Serdar
Gizem Kala - Aylin
Ezgi Tombul - Türkan
Said Ege Yıldırım – Emre
Nisan Dökmeci – Zeynep