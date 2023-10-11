TRT'nin iddialı dizisi final yapıyor. Hayatımın Neşesi dizisinin son bölüm tarihi belli oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hayatımın Neşesi isimli dizi için final kararı alındı. Dizinin 18. ve son bölümü 7 Kasım Salı akşamı yayınlanacak.

TRT'nin iddialı dizisi final yapıyor. Hayatımın Neşesi dizisinin son bölüm tarihi belli oldu

Medyaradar'da yer alan habere göre, her salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hayatımın Neşesi isimli diziden kötü haber geldi. Dizi için final kararı alındı.

Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, 18. bölümde final yapacak. Dizinin son bölümü 7 Kasım Salı akşamı yayınlanacak.

54-001.jpgDizinin başrollerini; Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin, Metin Coşkun, Aras Şenol, Gizem Kala, Süreyya Güzel, Ezgi Tombul, Uğur Demirpehlivan ve Selma Güneri gibi isimlerin paylaşıyordu.

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HAYATIMIN NEŞESİ KONUSU NEDİR

Hayatımın Neşesi dizisi, Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Neşe karakterinin hayatını ve ailesini konu alıyor. Neşe, Tıp Fakültesinden mezun olmadan dünya evine girip çocukları büyütür. Çocuklarını büyüten Neşe Tıp Fakültesine geri dönmek ister. Seyirci, çıkan af kararı ile fakülteye geri dönen Neşe'nin maceralarına konuk oluyordu.

HANGİ OYUNCU HANGİ ROLDEYDİ

Şebnem Bozoklu – Neşe

Tolga Tekin – Mustafa

Metin Coşkun – Mehmet

Uğur Demirpehlivan - Saliha

Selma Güneri – Rüçhan

Aras Şenol – Serdar

Gizem Kala - Aylin

Ezgi Tombul - Türkan

Said Ege Yıldırım – Emre

Nisan Dökmeci – Zeynep

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