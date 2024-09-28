Trump Avm’de yangın paniği

07.10.2023 tarihinde Mecidiköy'de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın oluştu. Dumanları fark eden bir AVM çalışanı, yangına müdahale ederek durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedavi edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.