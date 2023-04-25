Trump bu sefer de tecavüz suçu iddiasıyla jüri karşısına çıkacak

Hakkında porno yıldızı Stormy Daniels’e 130 bin dolarlık “sus payı” ödemek de dahil birden fazla dava açılan eski ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de tecavüz davasıyla jüri karşısına çıkacak.

Trump bu sefer de tecavüz suçu iddiasıyla jüri karşısına çıkacak

Köşe yazarı E. Jean Carroll'un Trump'ın yaklaşık 30 yıl önce bir mağazanın soyunma odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ilgili davada jüri seçiminin salı günü başlaması planlanıyor.

Davanın görüleceği federal hukuk mahkemesinde sonuç ne olursa olsun Trump'ın hapse girmeyeceği belirtiliyor. Trump'ın mahkemede bulunması gerekmiyor ve avukatlarına göre, büyük olasılıkla ifade de vermeyecek.

Corroll'un 1995 yılı sonları ya da 1996 yılı başlarında Trump ile tesadüfen karşılaşmasının şiddetle son bulduğunu söylediği olay hakkında ifade vermesi bekleniyor.

Carroll, Trump'la Manhattan'daki Bergdorf Goodman alışveriş merkezinde karşılaştığını, Trump'ın onu iç çamaşırı hediyesi almak için davet ettiğini ve daha sonra bir mağazanın deneme kabinindeyken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylüyor.

Carroll, bu suçlamasını ilk kez 2019'da anı kitabında dile getirmişti. Trump ise bu iddiaları şiddetle reddederken tanımadığını söylediği Carroll'u "kaçık" ve "akıl hastası" olarak nitelendiriyor. Trump'a göre Carroll bu suçlamaları "kitap satışlarını artırmak için uydurmuş" olabilir.

Kaynak: Euronews

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