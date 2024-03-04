Trump da bunadı. Akıllara durgunluk veren gaf

5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesinde adayların mitingleri hızla devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında, Cumhuriyetçilerin aday adayı olan ve seçim yarışında Demokratlar'ın adayı ABD Başkanı Joe Biden'ın karşısına çıkması en olası aday olan Donald Trump, Virginia’da bir miting düzenledi.

77 yaşındaki ABD'nin eski başkanı, yaptığı miting esnasında Biden’ı hedef almak istedi fakat büyük bir gafa imza attı. Trump, Biden yerine ABD'nin önceki başkanlarından Barack Obama'nın adını telaffuz etti.

Trump, konuşmasında "İkisini de çok iyi tanıyorum ve güç yoluyla barışı yeniden tesis edeceğiz. Şu savaşı halledeceğiz. Bu kötü bir savaş. Putin Obama'ya çok az saygı duyuyor ve şimdi de nükleer kelimesini ortada kullanmaya başlıyor. Beni duydunuz. Putin bugün nükleer silahlardan konuşmaya başladı" ifadesini kullandı.

Trump'ın hatası ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün Ukrayna ve Gazze'yi karıştırmasından sonra yaşandı.

6 AYDA 3 GAF

Trump’ın bu sözleri, dinleyiciler arasında büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Miting alanında büyük bir sessizlik olurken, bu aynı zamanda Trump'ın Biden ve Obama'yı geçtiğimiz 6 ayda üçüncü kez karıştırması oldu.

Son zamanlarda ABD siyasetine damga vuran tartışmaların başında Biden ve Trump'ın vaatleri değil 81 ve 77 yaşlarında olan iki ismin ABD tarihinde başkanlığa aday olan en yaşlı isimler oluşu geliyor. İki aday da, konuşmaları sırasında sıklıkla gaflara imza atıyor ve kamuoyunun gündemine oturuyor.