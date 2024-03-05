Rusya Ukraynalı savaş esirlerini karaborsada satıyor. İngiliz basınından bomba iddia

Kaynak: Gazete Oksijen
Rusya Ukraynalı savaş esirlerini karaborsada satıyor. İngiliz basınından bomba iddia
Ukraynalı yetkililer, Rusya’yı Ukrayna'da ele geçirilen savaş esirlerini Çeçenistan'a satmakla suçladı.

Ukrayna'nın savaş esirlerinin tedavisini koordine eden sözcü Petro Yatsenko, Rusların savaş esiri olarak yakaladıkları Ukraynalıları aktif olarak Çeçen gruplara sattığını açıkladı. Yatsenko "Yaralılarımızı Rus ordusundan satın alıp, onları Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye götürüp sonra da kendi esirleriyle takas ettikleri durumlar oldu" dedi. Cenevre Sözleşmesi'nde savaş esirlerinin ticaretini yasaklayan özel bir madde bulunmamasına rağmen Rusların gerçekleştirdiği bu uygulamanın 'hiçbir özel anlaşmanın savaş esirlerinin durumunu olumsuz etkilemeyeceğini' belirten anlaşmaya aykırı olması muhtemel” diye konuştu.

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KADİROV'UN 10 ASKERİ UKRAYNA'YA GEÇTİ

Rusya-Ukrayna savaşında Çeçen lider Ramazan Kadirov'un 10 bin askerinin Ukrayna'ya geçtiği değerlendiriliyor. Savaşın ilk aylarında Mariupol, Severodonetsk ve Lysychansk kentlerinde yoğun çatışmalara karışan Çeçenlerin etkisi büyük ölçüde ön cepheden uzaktaki operasyonlarıyla sınırlı hale geitirildi. Bundan dolayı artık düşman askerlerini kendileri yakalama konusunda daha az beceriye sahipler. Bu durum Ukrayna'daki Çeçen savaş esirlerini geri alabilmek için satın alma yoluna gitmesine gerekçe gösterilebilir.

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ÇEÇEN ESİRLERLE TAKAS EDİLDİ

İki gün sonra cepheden birkaç kilometre uzakta bir Çeçen mevzisine götürüldü ve kendisine Grozni'ye gideceği bildirildi. Levytskiy, her ne kadar kötü şöhretli olsalar da Çeçenlerin kendisine nispeten daha iyi davrandığını açıkladı. Çeçenistan'ın başkentine varır varmaz hastaneye kaldırıldı ve burada her iki bacağı da kesilirken, donma nedeniyle tedavi edilemeyen iki eli de ampute edildi.

Hastanede iyileşmesinden sonra, beş Çeçen ile takas edilmek üzere hazırlanan diğer 60 Ukraynalı mahkumla birlikte tutulduğu bir bodrum katına gönderildi. Haziran 2023'te diğer 39 Ukraynalıyla yapılan değişim kapsamında evine döndü.

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2700 UKRAYNALI İADE EDİLDİ

Savaşın başladığı günden bu yana 2.700'den fazla Ukraynalı mahkum takas yoluyla iade edilirken, Ukraynalı yetkililer kaç Rus'un iade edildiğini ve gözaltında tutulanların sayısını açıklamıyor. 4 binden fazla Ukraynalı askerin Rusya'da savaş esiri olarak esaret altında kaldığı düşünülüyor, ancak Ukrayna ve Rusya kesin sayıları açıklamaktan kaçınıyor.

Ruslar tarafından esir tutulanlar ise çok kötü şartlar altında olduklarını açıkladılar. Geçen yıl yayınlanan BM raporu, görüşülen 200 Ukraynalı savaş esirinin yüzde 92'sinin, askeri bilgi almak, onları korkutmak veya aşağılamak amacıyla veya bir tür intikam amacıyla işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığını ortaya çıkardı.

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