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Trump, dünyanın en büyük sorunu diyerek açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "nükleer ısınmanın" küresel ısınmayı geride bırakarak dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorun olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:15
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Trump dünyanın en büyük sorununun nükleer ısınma olduğunu söyledi

Trump, dünyanın en büyük sorunu diyerek açıkladı
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Trump, Fox Haber sunucusu Tucker Carlson'a verdiği demeçte, "Kimse nükleer hakkında konuşmuyor. Şu anda dünyanın en büyük problemi küresel ısınma değil nükleer ısınmadır ve hepsi bir adam. Saniyeler meselesi. Gerçekleşmesi için 200-300 yıl beklemenize gerek yok." dedi.

Rusya'nın nükleer silah kapasitesi ve bunun Ukrayna'ya etkilerine dair endişelerini dile getiren Trump, "Ukrayna yok ediliyor. Diyelim ki edilmiyor. Diyelim ki Ukrayna tahmin edilenden daha iyisini yapıyor. Eğer (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) nükleere karar verirse bu her şeyin sonu olur." ifadesini kullandı.

2024 BAŞKANLIK YARIŞI

Hakkındaki suçlamalardan mahkum olması durumunda 2024 başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceği sorulan Trump, yarışı "hiçbir koşulda bırakmayacağını" vurguladı.

Trump, kendisinin Manhattan'da hakim karşısına çıkması nedeniyle polis memurları ve mahkeme çalışanlarının göz yaşlarına hakim olamadığını belirtti.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısınca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemekle suçlanmış ve 4 Nisan'da Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, "sus payı" soruşturmasıyla ilgili hakkındaki iddiaları da reddetmişti.

Trump, ülke tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti. (AA)

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