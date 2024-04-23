Trump hakkındaki “sus payı” davası ikinci gününde

Trump'a yönelik açılan dört ceza davasından biri olan ve yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği iddiasıyla açılan dava, ikinci gününde devam ediyor. National Enquirer yayıncısı David Pecker, tanık kürsüsüne çıkarak, Trump'ın kendisini 2016 başkanlık yarışında adaylığına zarar verebilecek hikayeleri bastırmak için kullandığını belirtti.

Pecker, Trump'ın cinsel davranışlarıyla ilgili hikayeleri satın aldığını ancak asla yayınlamadığını açıklayarak, "Birisi böyle bir kamu görevi için aday olduğunda, bu kadınların National Enquirer gibi bir dergiyi arayarak hikayelerini satmaya çalışmaları çok yaygındır" dedi.

Pecker, söz konusu hikayeleri saklama kararının 2015 yılında yapılan bir toplantının ardından alındığını aktararak, Trump'a Enquirer'ın olumlu hikayeler yayınlayacağını ve zarar verebilecek hikayeler satan kişilere dikkat edeceğini söylediğini belirtti.

Trump'ın eski model Karen McDougal'a 2006 ve 2007 yıllarında ödeme yaptığını belirten Pecker, Trump'ın kendisinin bunu yapmayı reddettikten sonra hikayeyi satın aldığını söyledi. American Media, 2018 yılında McDougal hikayesi için 150 bin dolar ödediğini açıklamıştı. Trump, ilişkisi olduğunu reddetti.

Savcılar, Trump'ın evlilik dışı ilişki iddialarını örtbas ederek seçmenleri aldatmaya yardımcı olduğunu öne sürdü. Savcı Christopher Conroy, Trump'ın "konuşma yasağı" emrini ihlal ettiğini belirterek, "Neyi yapmasına izin verilmediğini biliyor ama yine de yapıyor. Emirlere itaatsizliği kasıtlı. Kasıtlıdır" dedi.

Trump ise mahkeme salonunda hapsolduğu için seçim kampanyası yapamadığına dikkat çekerek, kendisine uygulanan konuşma yasağına tepki gösterdi.