Trump: Kamala komünist gibi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump: Kamala komünist gibi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'i sert bir şekilde eleştirdi.

Pensilvanya'da düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, Harris'in ekonomi politikalarını hedef alarak, "Kamala, konuşmasında adeta bir komünist gibi davrandı. Sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini açıkça belirtti" dedi.

Trump, Harris'in Time dergisinin kapağında yer alan çizimini de eleştirerek, "Ben Kamala'dan çok daha iyi görünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Harris'in başkanlık adaylığını, Joe Biden'a karşı bir darbe girişimi olarak nitelendirdi ve "Biden, Kamala'dan nefret ediyor. Bu, bir başkanın devrilmesiydi" şeklinde konuştu.

Kamala Harris'in ekonomi politikaları, market ürünlerinin ve reçeteli ilaçların maliyetlerini düşürmeyi, uygun fiyatlı konutların sayısını artırmayı ve orta sınıf için vergi indirimlerini sağlamayı hedefliyor.

Harris'in bu hedeflere ulaşmak için Kongre ile birlikte çalışmayı planladığı belirtiliyor.

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