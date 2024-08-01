Trump'tan şok eden 'Kamala Harris' iddiası

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump'tan şok eden 'Kamala Harris' iddiası

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Kamala Harris'in Hint kökenli olmasına karşın siyahi olarak bilinmek istediğini savundu.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Chicago'da düzenlenen Ulusal Siyahi Gazeteciler Birliği kongresinde konuşan Trump, Harris'in Hint kökenli olmasına rağmen kendisini siyahi olarak tanıtmayı tercih ettiğini öne sürdü.

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2024 başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Demokrat Harris'in etnik kökeni konusunda değerlendirmede bulunan Trump, "O her zaman Hint kökenliydi ve sadece Hint mirasını teşvik ediyordu. Birkaç yıl önce siyahi olana kadar siyahi olduğunu bilmiyordum ve şimdi siyahi olarak bilinmek istiyor." dedi. Trump, "Onu, doğrudan pek fazla değil ama uzun zamandır dolaylı olarak tanıyorum." diye konuştu. Harris'in "tesadüfen siyahi olduğunu" söyleyen Trump, "Yani bilmiyorum, o Hint mi, yoksa siyahi mi?" ifadesini kullandı.

Trump'ın Harris'in etnik kimliğini sorgulamasına Beyaz Saray'dan tepki geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Trump'ın söz konusu açıklamalarını "iğrenç ve aşağılayıcı" bulduğunu belirtti.

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