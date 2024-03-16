Trump Rahip Brunson'u nasıl geri aldığını açıkladı. Kurusıkı sıkmanın bedelini Türkiye ağır ödemişti

Türkiye’de ekonomik kriz devam ederken Gazeteci İsmail Türk’ün paylaşımı dikkat çekti.

Gazeteci Türk, “İşte Amerika’nın gerçek yüzü. Hatırlarsanız iktidar Trump‘ı desteklemişti!” notuyla ABD eski başkanı Trump’ın videosunu paylaştı.

Videoda Trump, Rahip Bronson’un geri alınmasıyla ilgili şu sözleri kullandı:

“Aşırı zarar görmüş bir ekonominin gazabına uğrarlar. Bunu daha önce de rahip Brunson ile yapmıştım. Rahip Brunson’ı geri vermiyorlardı. Sonuç olarak rahip Brunson’ı hızlıca geri verdiler. Para birimleri rekor seviyede düştü ve başka şeyler oldu.”

NE OLMUŞTU?

Mahkeme yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum etmişti. Sonrasında Brunson serbest bırakılmıştı.

Evine dönen Brunson'ın ayağındaki elektronik kelepçe cihazı çıkarılmıştı.

Erdoğan, “Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi (Rahip Brunson) alamazsınız” demişti.