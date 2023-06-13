Trump, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Miami’deki Wilkie D Ferguson Adliyesi’nde görülen duruşmada Trump, 37 suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme, Trump’a yurtdışına çıkma yasağı koymadı ancak yardımcısı Walt Nauta ile görüşmesini yasakladı.

Duruşmadan sonra Trump’ın konvoyu Little Havana’da bir Küba restoranında durdu.

Trump destekçileri, yarın doğum günü olan eski başkan için kutlama yaptı. Trump’ın New Jersey’e miting yapmak üzere uçacağı bildirildi.

Trump’ın konvoyuna saldırmaya çalışan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Trump’ın malikanesinde gizli belgeler bulunmuştu

Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait yaklaşık 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump’a 37 ağır suçlama yöneltilmiş, Trump’ın belgeleri banyo, balo salonu, kiler, ofis ve yatak odası dahil olmak üzere malikanesinin birçok odasında sakladığı belirtilmişti.

İddianamede, Trump’ın yetkisi olmayan şahıslara ABD askeri operasyonları hakkında gizli belgeler gösterdiği ifade edilmiş, bu belgeler arasında başka bir ülkeye yönelik "saldırı planı" yer aldığı belirtilmişti. 31 suçlamanın ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanmasına ilişkin olduğu kaydedilen iddianamede, diğer suçlamaların ise komplo kurmak, belgelerin geri alınmasını engelleme ve yalan beyanlarda bulunma olarak açıklanmıştı.



Trump daha öncede hakim karşısına çıkmıştı

Trump, 4 Nisan’da New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmıştı. Trump, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.