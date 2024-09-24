Trump, Zelenskiy’i demokrat ilan etti

Kaynak: AA
Trump, Zelenskiy’i demokrat ilan etti

Trump, Zelenskiy'nin ABD başkanlık seçimlerinde demokratları desteklediğini iddia etti.

ABD basınındaki haberlere göre, Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor." dedi.

Trump, ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir ifadeyle "tarihteki en büyük pazarlamacı" olarak nitelendirerek, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor." ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın durdurulabileceğini savunan Trump, eğer kendisi görevde olsaydı Moskova ile Kiev arasında bir barış anlaşmasının müzakere edilebileceğini iddia etti.

Trump, seçilmesi halinde hem Zelenskiy'i hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayacağını ve onları bir barış anlaşmasına varmaya teşvik edeceğini söyledi.

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