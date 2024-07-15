Trump'ı kulağından vuran kurşun havada görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump'ı kulağından vuran kurşun havada görüntülendi

New York Times'ın tecrübeli foto muhabiri Doug Mills, Donald Trump'ı kulağından vuran mermiyi havadayken fotoğrafladı.

Cumartesi günü Butler, Pennsylvania'da düzenlenen mitingde Donald Trump'a yönelik bir silahlı saldırı gerçekleşti.

20 yaşındaki Thomas Crooks, eski başkanın birkaç metre yakınında bulunan fotoğrafçı Mills’in anlarına göre, saldırı sırasında Trump’a ateş açtı. Mills, Crooks'un ilk ateş açtığı anın fotoğrafını çekmeyi başardı ve kurşunun Trump'ın sağ kulağını sıyırdığını belirtti.

Mills, New York Times muhabiri Victor Mather’a verdiği demeçte, mitingin başlangıcının sıradan olduğunu ve Trump’ın geç kalmasının ardından kalabalığın oldukça coşkulu olduğunu ifade etti. "Herkes normal fotoğraflar çekmeye çalışıyordu" diyen Mills, aniden gelen patlama seslerini ilk başta bir aracın sesi sandığını açıkladı.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Donald Trump'ın kulağını sıyıran kurşunun fotoğrafı ortaya çıktı.

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Saldırının ardından Gizli Servis ajanlarının Trump'ı korumak için etrafını sardığını belirten Mills, Trump’ın sahneden yükseldiğini ve "Hayatta, hayatta" diye düşündüğünü aktardı. Fotoğrafçı, Trump’ın suratında kan gördüğünü ve o anı kaydetmeye devam ettiğini söyledi. Mills, "Bir fotoğrafında oldukça dirençli, diğerinde ise yorgun görünüyordu. Şok içerisindeydi" dedi.

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