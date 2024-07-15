Trump’ı vuran suikastçının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD’de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Trump’a yönelik suikast girişiminin yankıları sürüyor. Saldırıdan şans eseri sadece kulağından yaralanarak kurtulan Trump’ı vuran Thomas Matthew Crooks ile ilgili bilgiler merak ediliyor.

Trump’ı miting alanından 125 metre mesafedeki bir çatıdan vuran Crooks’un kapalı ön seçim için Cumhuriyetçi Parti için kayıt yaptırdığı ortaya çıktı. Crooks’un buna rağmen 2021 yılında Demokratlar için 15 dolarlık bağış yapması da dikkat çekti.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Trump’a suikast girişiminde bulunan Crooks’un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler 2022'de Bethel Park Lisesinden mezun olduğu törende çekildi. Görüntüde Crooks mezuniyet diplomasını aldı.

Saldırıyı gerçkleştiren Crooks’un liseden mezun olduğu yıl 500 dolarlık Ulusal Matematik ve Bilim Girişimi Yıldız Ödülü aldığı öğrenildi.

LİSE ARKADAŞI CROOKS’U ANLATTI

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki gencin arkadaşı Crooks’un lisede zorbalığa maruz kaldığını anlattı. Liseden sınıf arkadaşı olan Jason Kohler, Crooks’un amansızca zorbalığa maruz kalan zorba bir genç olduğunu söyledi.

Kohler ayrıca Crooks’un lisede sık sık avcı kıyafetleri giymesiyle bilindiğini sözlerine ekledi.

Crooks’un liseden bir başka arkadaşı olan Sarah D’Angelo ise "Siyasi görüşleri veya Trump'tan ne kadar nefret ettiği hakkında hiçbir zaman açıkça konuşmadı” dedi.