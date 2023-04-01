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New York'ta ‘Trump’ önlemleri artırıldı

Trump’ın, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası "sus payı" ödemesiyle ilgili jüri tarafından suçlanmasının ardından New York'ta güvenlik önlemleri artırıldı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 13:45
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Trump'ın jüri tarafından suçlanmasının ardından New York'ta güvenlik önlemleri artırıldı

New York'ta ‘Trump’ önlemleri artırıldı
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New York Polis Departmanında (NYPD) bütün memurlar, rütbesine bakılmaksızın dünden itibaren göreve çağırılırken, Manhattan ceza mahkemesi, Bölge Savcılığı Ofisi ve Manhattan 5. Cadde'de bulunan Trump Tower önü polis bariyerleri ile çevrildi.

Trump Tower'ın önünde Eski ABD Başkanı Donald  Trump karşıtı gruplar "Trump'ı hapisane elbiseleri giydirin" şeklinde pankartlar taşırken, Trump destekçisi kişiler de ABD bayrağı açarak Trump'ı soruşturanları yolsuzlukla suçladı.

İsmini sadece Marry olarak veren Trump destekçisi bir kadın, AA muhabirine, "Benim başkanım burada olmamı söyledi, onun için geldim." diye konuştu.

Trump'a New York'ta Biden yönetimi tarafından sürekli zorbalık yapıldığını savunan Marry, "Tanrı, onu bir kez ofise koydu, ikinci defa da koyacak." ifadesini kullandı.

Trump Tower'ın önünde, yüzünde Trump maskesi ile Trump taklidi yapan bir kişi de turistlerin ilgi odağı oldu.

Para karşılığında turistlerle fotoğraf çektiren ve isminin Neil Greenfield olduğunu söyleyen kişi, AA'ya, Trump taklidini sadece "emekli olmadan önce fazladan para kazanmak için 4 yıldır" yaptığı bilgisini paylaştı.

Greenfield, "Bazen, Trump'tan nefret eden veya sosyal medya üzerinde tık almak isteyen kişiler tarafından saldırıya uğruyorum, çünkü eğer Trump'a vurursan ilgi görüyorsun." şeklinde konuştu.

Trump'ın suçlanması konusunda da yargılamanın ertelenerek uzun zaman alacağını düşündüğünü belirten Greenfield, Trump'tan hoşlandığını ancak onun için elinde bayrakla dolaşacak biri olmadığını kaydetti.

Greenfield, "Ben bir Amerikan olarak hayal kırıklığına uğradım, önceden hükümete saygı duyuyordum, ancak şimdi her iki partinin de insanları düşündüğünü sanmıyorum, daha çok güç elde etmeye çalışıyorlar." dedi.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın porno yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödeme yaptığı soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

Trump, önceki gün jürinin hakkında verdiği suçlanma kararını "siyasi" olarak nitelemiş ve bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savunmuştu. (AA)

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