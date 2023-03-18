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Trump cezaevine gireceği tarihi açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak gelecek hafta salı günü tutuklanmasını beklediğini duyurdu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:27
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Trump cezaevine gireceği tarihi duyurdu

Trump cezaevine gireceği tarihi açıkladı
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Truth hesabından paylaşımda bulunan Trump, “Şimdi, yolsuz, son derece siyasi, suçları için yeni rekorlar kırmaya çalışan ve başındaki kişinin George Soros tarafından finanse edildiği Manhattan Bölgesi Başsavcılık ofisinden yapılan yasa dışı sızıntılar gösteriyor ki herhangi bir suç kanıtlanamayınca, eski ve tamamen çürütülmüş (birçok diğer savcının da çürüttüğü) masallar üzerinden, açık ara önde Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı gelecek hafta salı günü tutuklanacak. Protesto edin, ülkemizi geri alın!” ifadelerini kullandı.

Trump, neden tutuklanmasını beklediği konusunda ayrıntı vermedi, ancak Amerikan medyasına konuşan avukat ekibi eski ABD liderinin iddianame beklentisi içinde olduğunu ve sonraki adımlara hazırlık yaptığını belirtti.

17 Mart’ta Manhattan Bölge Mahkemesi, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinden ele geçirilen devlete ait "gizli belgelerle" ilgili avukatı Evan Corcoran'ı ifade vermeye çağırmıştı.

Diğer taraftan, New York savcılarının, eski Başkan Trump hakkında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya yakın olduğu bildiriliyor.

Daniels’in, Trump'ın başkanlık yarışına girmeden önce onunla bir ilişkisi olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerinden önce 130 bin dolarlık sus payı aldığı iddia edilmişti.

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