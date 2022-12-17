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Trump'ın 'önemli açıklaması' olan NFT'leri 24 saatte tükendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, "önemli açıklama" diye duyurduğu dijital ticari kartlar piyasaya çıkmasından 24 saat içinde tükendi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 02:27
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Trump'ın 'önemli açıklaması' olan NFT'leri 24 saatte tükendi

Trump'ın 'önemli açıklaması' olan NFT'leri 24 saatte tükendi
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın dijital kartlarının satıldığı collecttrumpcards.com sitesinde, Nitelikli Fikri Tapu (NFT) şeklinde yapılan kartların tükendiği ve satışların durdurulduğu belirtildi.

NFT marketteki satışları takip eden OpenSea Data, tanesi 99 dolara satılan yaklaşık 45 bin Trump dijital ticari kartlarının cuma sabahı itibarıyla sitede en çok konuşulan ürün olduğu bilgisini paylaştı.

"AMERİKA'NIN SÜPER BİR KAHRAMANA İHTİYACA VAR"

Trump, hafta başında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “büyük bir duyuru” yapacağını belirtmiş, “Amerika'nın süper bir kahramana ihtiyacı var.” ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın duyurusunun 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili olabileceği yönünde merak uyandırmıştı.

"HAYATIM VE KARİYERİM İÇİN HARİKA SANAT İÇERİYOR"

Ancak Trump dün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “önemli duyuru” dediği şeyin kendine benzeyen bir dizi dijital ticari kart olduğunu açıklamıştı.

Dövüş ringi, astronot, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları için Trump, “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın paylaşımına sosyal medyadan “çocukça” olduğu yönünde alaycı tepkiler gelmişti. (AA)

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