Trump’ın Pentagon'un İran'a saldırı planına ilişkin gizli belgeleri sızdırdığı iddiası

İlk olarak CNN tarafından yayınlanan yaklaşık 2 dakikalık kaydın, Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" soruşturmasında, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith’in mahkemeye sunduğu iddianamenin önemli delilleri arasında olduğu ileri sürülüyor.

Trump'ın 2021’de New Jersey’deki Bedminster golf kulübünde, eski Genelkurmay Başkanı Mark Meadows’un anı kitabının yayıncısı ve yazarı ile yaptığı görüşmeden kesit niteliğindeki kayıtta eski Başkan, Pentagon'un "İran'a saldırı planına" ilişkin "gizli belgeler" olduğunu iddia ettiği kağıtları göstererek muhatapları ile konuşuyor.

ABD basınında Trump, başkanlık döneminde gizli belgeleri erişim izni olmayan kişilerle paylaştığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Trump 13 Haziran'da Miami'deki federal mahkemede hakim karşısına çıkmış ve ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması ve gizli bilgilerin erişim yetkisi olmayan kişilerle paylaşılması dahil kendisine yöneltilen 37 suçlamayı reddetmişti.

TRUMP'TAN SES KAYDINA TEPKİ

Trump, ses kaydının yayınlanmasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, özel yetkili uzman Smith’e tepki gösterdi.

Donald Trump, "dengesiz" olarak nitelediği Smith’i, hakkında "kaset çevirmekle" ve bunu "yasa dışı" şekilde sızdırmakla suçladı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKAN TEK ABD BAŞKANI

Nisanda hakkındaki eyalet bazında cezai suçlama için ilk kez New York'ta, 13 Haziran’da federal bazda suçlamalar nedeniyle ikinci kez Miami’de hakim karşısına çıkan Trump "hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçmişti.

TRUMP'IN MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER OLAYI

Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

(AA)