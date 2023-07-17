Pentagon’un Türkiye ile ilgili yazışmaları sızdı. Büyük skandalı İngiliz medyası açıkladı

Pentagon’daki büyük skandal ortaya çıktı. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Pentagon gizli yazışmaları ‘yanlışlıkla’ başka bir kuruma gönderdi. Söz konusu yazışmalar arasında Türkiye ile ilgili bilgiler de bulunuyor.

Pentagon’un Türkiye ile ilgili yazışmaları sızdı. Büyük skandalı İngiliz medyası açıkladı

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) yaşanan bir sızıntı skandalını ortaya çıkardı… Gazete, bir harf hatası sebebiyle Pentagon içerisindeki gizli yazışma ve belgelerin yıllardır başka bir kuruma gönderildiğini tespit etti.

Gazete, ABD Savunma Bakanlığı’nda görevli yetkililerin gizli yazışmaları ve hassas bilgileri “yanlışlıkla” Mali’deki bir internet sağlayıcıya gönderdiğini aktarırken, Türkiye ile ilgili hassas bilgilerin de bu sızıntı arasında gönderildiğini duyurdu. Diplomatik belgeler, üst düzey yetkililerin seyahat detayları, vergi kesintileri ve şifreler gibi çok hassas verilerin sızdığı kayıtlara geçti.

Bunun sebebinin ise bir harf hatası olduğu öğrenildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın resmi e-posta uzantısının “.MIL” olduğu belirtilirken birçok Pentagon çalışanının “.ML” olarak e-postaları gönderdiği ve bu sebeple Mali’ye gönderildiği açıklandı.

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Bu durumu Hollandalı girişimci ve Mali’de görev alan Johannes Zuurbier’in fark ettiği açıklanırken, Zuurbier’in yaklaşık 117 bin yanlışlıkla gönderilmiş mesajı sakladığı da belirtildi. Sadece geçen hafta Çarşamba günü 1000 mesajın kendisine ulaştığını belirten girişimci, “Bu risk gerçek ve ABD’nin düşmanları bundan faydalanabilir” yorumunu yaptı.

ODA NUMARASI BİLE YAZIYOR

10 yıl boyunca sözleşmeli olarak Mali’nin internet sağlayıcısına hizmet veren Zuurbier, Pazartesi gününden itibaren platformun yönetiminin Mali hükümetine geçeceğini de söyledi. Mali ise Rusya ile yakın ittifakıyla tanınan bir ülke olarak öne çıkıyor. Mali hükümeti, Financial Times’a bir açıklama yapmadı. Sızdırılan belgeler arasında askeri üslerdeki personel sayısı, askeri üslerin fotoğraf ve haritaları, askerlere yöneltilen şikayetler ve iç soruşturmalar gibi detaylar da yer alıyor.

Financial Times’ın incelediği belgeler arasında, General James McConville’in Mayıs ayında gerçekleştirdiği Endonezya ziyaretinin bütün detayları da yer aldı. McConville’in kaldığı otelin detaylarından oda numarasına ve heyetteki isimlerin detayları da belgelerde ifşa oluyor.

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TÜRKİYE İLE İLGİLİ BELGE DE GÖNDERİLMİŞ

Donanmada görev alan bir FBI ajanı da Türkiye ile ilgili bazı yazışma ve gizli bilgileri Mali’ye göndermiş.

Bu yazışmalardan biri “Acil” koduyla gönderilirken bunda, “Terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarının ABD’deki THY ofisleri ve işletmelerini engelleme, rahatsız etme ya da işgal etme planı olabilir” denildiği de aktarıldı.

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