Trump'ın vergi resti borsayı salladı

Cuma günü ABD borsaları, Başkan Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden alevlendiren açıklamalarıyla düşüşe geçti. S&P 500 endeksi yüzde 0,6, Nasdaq yüzde 0,9 değer kaybederken Dow Jones 250 puan geriledi. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’de satılan iPhone’ların ülke içinde üretilmemesi halinde yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutulacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası Apple hisseleri yüzde 2’den fazla düşerek şirketin piyasa değeri 3 trilyon doların altına indi.

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AVRUPA BİRLİĞİ’NE GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Trump, yalnızca Apple’ı değil, Avrupa Birliği’ni de hedef aldı. 1 Haziran itibarıyla Avrupa’dan ithal edilen ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Gerekçe olarak ise AB ile yapılan ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanamamasını gösterdi. Bu sert çıkış, özellikle otomotiv ve teknoloji sektöründe küresel ticaretin geleceğine dair endişeleri artırdı.

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TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ EN ÇOK ETKİLENENLER ARASINDA

Teknoloji sektörü bu gelişmelerden en fazla etkilenen alan oldu. Micron, Qualcomm ve Nvidia hisseleri de yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti. Piyasalar, daha önce İngiltere ve Çin ile sağlanan ilerleme ve 90 günlük gümrük vergisi duraklamasının ardından toparlanma sinyalleri veriyordu. Ancak Trump’ın son çıkışları, bu iyimserliği gölgeledi. Haftalık bazda S&P 500 yüzde 2, Dow yüzde 1,9, Nasdaq ise yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

ABD Başkanı'nın ticaret politikaları, önümüzdeki haftalarda küresel piyasalarda belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.