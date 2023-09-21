Trump’tan destekçilerine bedava pizza

Trump, 2024’te yapılacak başkanlık seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Destekçileri ile Sohbet Etti

Trump, Iowa eyaletinin Bettendorf kentindeki Treehouse Pub & Eatery adlı bir barda durarak destekçileri ile sohbet etti. Destekçileri tarafından “ABD” ve “ABD’li olmaktan gurur duyuyorum” sloganları ile karşılanan Trump, onlara bedava pizza ikram etti. Trump, bir kadın destekçisinin isteği üzerine tişörtüne de imza attı.

2024 Seçimleri İçin Hazırlık Yapıyor

Trump, 2020’de yaptığı başkanlık seçimlerini Joe Biden’a kaybettikten sonra 2024’te yeniden aday olacağını açıklamıştı. Trump, Iowa eyaletindeki programının bir parçası olarak Cumartesi günü Des Moines kentinde düzenlenecek olan “Save America” mitingine katılacak. Trump’ın Iowa ziyareti, eyaletin önümüzdeki yıl yapılacak ön seçimlerde önemli bir rol oynaması nedeniyle dikkat çekiyor.