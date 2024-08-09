Trump'tan tartışma yaratan faiz çıkışı

Kaynak: Haber Merkezi
Trump'tan tartışma yaratan faiz çıkışı

ABD Başkan Adayı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (FED) kararlarında ABD liderinin "söz sahibi" olması gerektiğini savundu.

ABD Başkan Adayı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, "Başkanın en azından orada söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Donald Trump, "Bence benim durumumda, çok para kazandım, çok başarılı oldum ve birçok durumda Fed'deki insanlardan veya başkanından daha iyi bir içgüdüye sahip olduğumu düşünüyorum." diye konuştu. Trump, Kasım 2017'de mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ı bankanın başkanlığına aday göstermişti. Genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunan Trump, Powell'ı para politikası kararlarından dolayı eleştirmeye başlamıştı. Trump, son olarak verdiği bir röportajda, yeniden başkan olması halinde Powell'ın 2026'ya kadar sürecek başkanlık görevini tamamlamasına izin vereceğini belirtmişti.

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