Wimbledon'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Sezonun tek çim Grand Slam'i olan Wimbledon'da son 16 turu maçları sona erdi

Wimbledon'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Editör: Barış Atakan

İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da son 16 turu karşılaşmaları dün itibariyle sona erdi.

Tek erkekler kategorisinde 1 numaralı seribaşı olan İspanyol raket Carlos Alcaraz İtalyan rakibi Matteo Berettini’yi 3-6, 6-3, 6-3 ve 6-3'lük setlerle geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Wimbledon’da gece 11’den sonra maçlara ertelenmesi kuralı nedeniyle maçına ertesi gün devam eden bir diğer favori Novak Djokovic, 17 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz'ı 7-6, 7-6, 5-7, 6-4’lık sonuçla 4 sette geçerek çeyrek finale adını yazdıran bir diğer isim oldu.

3 numaralı seri başı Rus raket Daniil Medvedev ise setlerde 2-0 önde olduğu maçta, Çek rakibi Jiri Lehecka'nın sağlık sorunları sebebiyle maçtan çekilmesi sonucu hükmen galip oldu.

5 numaralı Yunan raket Stefanos Tsitsipas, dünya 43 numarası Christopher Eubanks’a 6, 7-6, 3-6, 6-4 ve 6-4'lük 5 set sonucu mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

6 numaralı seribaşı Holger Rune, Bulgar rakibi Grigor Dimitrov'u 3-6, 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran son isim oldu.

WIMBLEDON TEK ERKEKLER ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Carlos Alcaraz – Holger Rune

Daniil Medvedev - Christopher Eubanks

Jannik Sinner - Roman Safiullin

Andrev Rublev – Novak Djokovic

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