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TTB'den Kızılay başkanı hakkında soruşturma talebi

TTB, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan olumsuzluklarla gündemden düşmeyen Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık hakkında soruşturma talebinde bulundu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 22:09
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TTB'den Kızılay başkanı hakkında soruşturma talebi

TTB'den Kızılay başkanı hakkında soruşturma talebi
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık hakkında soruşturma açılması talebiyle İstanbul Tabip Odası’na (İTO) bir yazı gönderdiğini açıkladı.

TTB resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık hakkında soruşturma açılması talebiyle İTO'na yazı gönderildi. Kızılay’ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzedelerin talep ve ihtiyaçlarına cevap veremediği belirtilen yazıda,  bölgenin temel ihtiyaçlarından olan çadırları yardım kuruluşlarına sattığının altı çizildi.

Kızılay’ın dernek tüzüğündeki görev tanımı ile uluslararası alanda üye olduğu birliklerde tanımlı ilkelerinin de yer verildiği yazıda Dr. Kerem Kınık’ın, yaşam hakkının her boyutuyla tehlike altında olduğu bu süreçte halkın sağlığını ve iyiliğini gözetmeden hareket etmesinin hekimlik etik değerleri açısından edilemez olduğu vurgulandı.

MESLEK ETİĞİ VE HEKİMLİK VURGUSU

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile TTB 58'inci Büyük Kongresi’nde kabul edilen TTB Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirisi’nde yer alan mesleki etik ilkelere de atıf yapılan yazının sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Dr. Kerem Kınık’ın başkanlığını yaptığı Kızılay’ın deprem felaketi sürecinde insan yaşamını önceleyen anlayışın dışında hareket etmesi hekimlik meslek etiği kuralları ile bağdaşmadığı görülmekle, Dr. Kerem Kınık hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları çerçevesinde disiplin soruşturması başlatılması amacıyla Tabip Odanıza bildirimde bulunmaktayız. Gereğinin yapılacağın kanaatiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”

ÇADIR SATIŞI İLE GÜNDEMDEYDİ

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını "ücretsiz" sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı. Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu.

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