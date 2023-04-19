Kızılay'ın bu sefer de arsa karşılığında depremzede lojmanlarını verdiği ortaya çıktı

Yıldız Özçelik-Kocaeli/Yeniçağ

Koceli Büyükşehir'in kavşak genişletme çalışmaları kapsamında TCDD lojmanları yıkılacak. TCDD çalışanlarının ise Plajyolu’ndaki depremzede konutlarında kalacağı öğrenilirken Kızılay’ın lojmanları Bursa’da bir arsa karşılığı devrettiği öğrenildi.

kocaeligazetesi.com.tr’den Cihat Polat’ın haberine göre, İzmit Kozluk Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan, TCDD personelinin ailelerinin kaldığı 24 daireli TCDD Lojmanları kavşak genişletme çalışması için boşaltma kararı alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından binalar kamulaştırılarak kavşak genişletilecek. Bu proje sebebiyle lojmanlarından ayrılan TCDD çalışanları ise Kızılay’ın genel merkezi tarafından İzmit Plajyolu’nda yapılan depremzede lojmanlarına yerleştirileceği öğrenildi.

ARSA KARŞILIĞI DEPREMZEDE LOJMANI

Yıllardır atıl durumda bulunan Kızılay İzmit lojmanlarının neden depremzedelere verilmediği kentte çokça tartışılmıştı. Lojmanların depremzedelere neden verilmediği ise böylece ortaya çıkmış olurken TCDD’nin lojmanları geçici değil kalıcı olarak aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kızılay İzmit’teki lojmanlarının karşılığında TCDD’nin Bursa’da bulunan bir arsasını devraldığı öğrenildi.

ÇADIR SATMA TARTIŞMALARI VE KAN STOKLARINDAKİ ERİME

6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay, ülke gündeminden düşmezken depremzedelerin yurtlarda kaldığı bu günlerde arsa karşılığı Kocaeli Büyükşehir’in kavşak genişletme çalışması için TCDD’ye depremzede lojmanlarını vermesi ise dikkat çekti. Öte yandan son olayların ardından güven kaybı yaşayan kurumun kan stoklarındaki erime ise devam ediyor.

KEREM KINIK İSTİFA EDECEK Mİ?

Çadır satma ve kurumun yönetimindeki çarpık siyasi ilişkiler iddialarıyla dikkat çeken isimlerden olan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın istifa edip etmeyeceği üzerine tartışmaları ise devam ediyor.