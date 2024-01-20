TÜBİTAK'ta kötü söze maruz kalan peynirin çabuk küflendiği anlatıldı. Uzaya gitsek ne olacak? Kafa bu kafa

Kaynak: Haber Merkezi Özlem Kıral
TÜBİTAK'ta kötü söze maruz kalan peynirin çabuk küflendiği anlatıldı. Uzaya gitsek ne olacak? Kafa bu kafa
TÜBİTAK Bilim Şenliği’nde kötü söze maruz kalan peynirin iyi söze maruz kalandan daha çabuk küflendiği anlatıldı. TÜBİTAK Bilim Şenliği’nde kavanozlara konulan iki peynirden yapıldığı söylenen deney, sosyal medyada gündem olurken, "Biz, uzaya çıksak ne olacak" yorumları yapıldı.

TÜBİTAK Bilim Şenliği’nde yapılan deney, sosyal medyada gündeme oturdu.

Yapıldığı söylenen deneye göre, kavanozlara konulan iki peynirden kötü söze maruz kalanın iyi söze maruz kalandan daha çabuk küflendiği aktarıldı.

Deneyin sosyal medaya gündem olması sonrası, "Biz, uzaya çıksak ne olur" benzeri yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada konuya dair yorum yapanlardan biri olan Serkan Tanyıldızı, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK Bilim Şenliği’nde kavanozlara konulan iki peynirden kötü söze maruz kalanın iyi söze maruz kalandan daha çabuk küflendiği anlatıldı… Uzaya gitsek de bir yanımız hep aynı kalacak(!)" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmuş, Gezeravcı‘nın da aralarında bulunduğu Ax-3 ekibi, Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Fırlatma Kompleksi 39A’dan fırlatılmıştı.

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