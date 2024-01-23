TÜBİTAK papaz eriğini imam eriğine çevirme projesine destek vermişti. Unutulmaz haberler

TÜBİTAK destek verdiği ve vermediği projelerle Türkiye’de birçok kez gündem oldu. 2016 yılında desteklediği bir proje ise hafızalardan silinmiyor.

DESTEKLENMEYEN ADAY NASA’YA GİTTİ

2015 yılında İstanbul Özel MEF Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan İlayda Şamilgil'in yaptığı “Sıvılardaki Su Oranını Mıknatısla Ölçebilen Ucuz, Hızlı ve Taşınabilir Bir Sistem” projesini dereceye almayan TÜBİTAK, bir sonraki yıl ise ‘Papaz eriğini imam eriğine çevirme’ projesine destek vermişti.

Bu desteğe tepki yağarken, bir önceki yıl desteklenmeyen İlayda Şamilgil’in projesi ise 80 ülkeden binlerce projenin yarıştığı yarışmada birinci olmuş, İlayda da NASA ekibine katılmıştı.

BİLİMDE ÇIĞIR AÇAN PROJELER DESTEKLENDİ!

İlayda'nın projesini dereceye almayan TUBİTAK’ın , "Bir selam da sizden selam size selamünaleyküm", "Tillo evliyalarının kerametleri", "Papaz eriğini imam eriğine çevirme" gibi projelere destek vermesi ise unutulmayan haberler arasında yerini alırken, özellikle ‘Papaz eriğini imam eriğine çevirme’ projesi yeniden gündem oldu.

Söz konusu proje kapsamında ayrıca, çiğ et ürünlerinde domuz eti kullanılıp kullanılmadığı da 5 dakikada belirleyebilen bir testin geliştirildiği duyurulmuştu.

Proje yürütücüsü Dr. Mediha Esra Yayla, testi anlatırken “Siz et ürününüzden ufak bir miktar kesiyorsunuz. Suyun içinde hafiften ezerek çözüyorsunuz. Buradan suya geçen proteinlerden sonuç alabiliyoruz. Suyun akışını gözlemlemeniz gerekiyor. Daha sonra 5 dakika içinde orada bir bant oluşumu gördüğünüzde 'evet burada domuz eti var' diyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.